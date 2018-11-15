Мэр Челябинска Тефтелев ушел в отставку

Челябинск, 15 ноября. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил о том, что глава областного центра Евгений Тефтелев подал в отставку. Исполняющего обязанности главы города назначит Гордума. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска Евгения Тефтелева. <…> В соответствии с уставом, Челябинской городской думой будет назначен временно исполняющий обязанности главы города», — говорится в сообщении.

Губернатор считает, что смена главы Челябинска сможет придать городу новый импульс развития и улучшить качество жизни местных жителей. Дубровский заявил, что городская администрация должна работать эффективнее, более открыто и быть в постоянном диалоге с жителями города.

Внеочередное заседание Гордумы назначено на 20 ноября. Главу города выберет на конкурсной основе специальная комиссия.