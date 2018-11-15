Путин откроет VII Петербургский культурный форум | 15 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Путин примет участие в открытии VII Петербургского международного культурного форума Президент РФ Владимир Путин примет участие в гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума – сообщает пресс-служба Кремля. Мероприятие запланировано на завтра и пройдет на сцене Мариинского театра. Во время концерта прозвучат музыкальные шедевры в исполнении мировых звезд, а также талантливых артистов. Добаивм, Санкт-Петербургский международный культурный форум – знаковый проект мирового уровня, основная тема мероприятия: «Культура как стратегический потенциал страны».

Госдума приняла закон о налоге для самозанятых россиян Самозанятые граждане теперь будут платить налоги. Депутаты Госдумы РФ приняли закон о налогообложении. Пока это будет работать в качестве эксперимента и всего в нескольких регионах. Налоговая ставка 4%, но если услуги, оказаны юрлицам, то это уже 6%. Налогообложение коснется тех, у кого доход до 2,4 млн. руб. Напомним, что самозанятым может считаться и тот, кто сдает в аренду свое жилье. Ранее в Госдуме пояснили, что закон должен подтолкнуть россиян к легализации доходов, а ловить самозанятых никто не собирается.

Глава Керчи объяснил, почему тело стрелка Рослякова до сих пор не захоронили Владислава Рослякова похоронят по-человечески, но его тело почти месяц никто не забирает. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, если родственники будут обращаться, следственные действия закончатся, и тело будет не нужно, то его, безусловно, отдадут. Напомним, Росляков 17 октября устроил стрельбу и взрыв в Керченском колледже. В результате ЧП погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Росляков свел счеты с жизнью.