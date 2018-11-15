Сирия: Захарова заявила об острой гуманитарной ситуации в лагере «Рукбан»

Москва, 15 ноября. В лагере для беженцев «Рукбан», находящемся в районе американской военной базы в Ат-Танфе, сохраняется острая гуманитарная ситуация. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, доставка продовольственного груза ООН в лагерь облегчила состояние местного населения сейчас, но не решила проблему в целом. Несмотря на протесты России, американцы привлекли к сопровождению гуманитарного конвоя бандформирования.

«Также вызывает вопросы отказ американцев и подконтрольных им боевиков допустить в лагерь представителей общества Красного полумесяца. Получается, американцам есть, что скрывать», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в Сирии продолжается реализация российской инициативы по содействию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц САР. 13 ноября в Сирию из соседних Иордании и Ливана вернулись более тысячи человек.

Напомним, лагерь «Рукбан» находится на территории 55-километровой зоны, подконтрольной США. Доставка гуманитарной помощи в регион осложнена присутствием незаконных вооруженных формирований, некоторые из которых являются радикальными. В начале ноября 2018 года впервые за последние десять месяцев гуманитарный груз был доставлен в «Рукбан».