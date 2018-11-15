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Музей археологии, 500-летие кремля, новогодняя столица: Дюмин рассказал о развитии туризма в Тульской области

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Музей археологии, 500-летие кремля, новогодняя столица: Дюмин рассказал о развитии туризма в Тульской области

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания к депутатам областной Думы оценил туристический потенциал региона.

По данным Дюмина, в этом году прирост туристического потока в области составит не менее 10%. Однако губернатор отметил, что потенциал области в этой сфере раскрыт не полностью, и необходимо продолжить работу по этому направлению. Глава региона призвал искать новые формы продвижения Тульской области для повышения ее узнаваемости как в России, так и за рубежом.

Губернатор констатировал, что в регионе уже запланированы несколько важных мероприятий, которые могут заинтересовать туристов. В частности, речь идет о праздновании 500-летия возведения Тульского кремля, открытии музея археологии до конца года, а также создании «Музейного квартала» в историческом центре Тулы.

Музей археологии, 500-летие кремля, новогодняя столица: Дюмин рассказал о развитии туризма в Тульской области

«Открыт творческий индустриальный кластер «Октава».Тульская область примет самое широкое участие в Годе театра, — дополнил список мероприятий Дюмин. — В этом году Тула на 30 дней станет Новогодней столицей России».

Автор: Катерина Иванова
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