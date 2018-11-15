МИД РФ обеспокоен ситуацией в Йемене и призывает эвакуировать беженцев

Москва, 15 ноября. Российские власти всерьез обеспокоены обострением конфликта в Йемене, где по-прежнему продолжаются уличные бои. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она подчеркнула, что политический диалог — единственный способ урегулирования конфликта на «многострадальной йеменской земле».

«В Москве призывают все стороны конфликта к соблюдение норм международного права. Крайне важно обеспечить вывод беженцев из охваченных боями районов. Нужно создать условия для работы спецпосланника ООН», — отметила представитель МИД.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал международное сообщество наладить политический диалог по Йемену под эгидой ООН. По словам дипломата, за столом переговоров должны оказаться все политические силы этой страны.