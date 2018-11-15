А американцы так и не научились: эксперт объяснил, за счет чего советский «Буран» обошел Shuttle

Ровно 30 лет назад, 15 ноября 1988 года на околоземную орбиту в первый и последний раз вышел советский многоразовый космический корабль «Буран». Полет челнока завершился успешным приземлением в автоматическом режиме на одной из ВПП посадочного комплекса Байконур. Как именно инженерам СССР удалось добиться таких успехов и почему МТКК «Буран» стал достойным ответом американскому Space Shuttle — в материале Федерального агентства новостей.

Создание комплекса «Энергия–Буран» с самого начала можно было назвать самой масштабной и в технологическом плане сложной программой в истории отечественной космонавтики. При ее реализации советские инженеры разработали десятки технологий и материалов, которые применяются до сих пор. Не стоит забывать, что многоразовый транспортный космический корабль МТКК «Буран» был ответом на похожий американский проект Space Shuttle. Однако, в отличие от американского «брата», советский челнок имел ряд существенных отличий и преимуществ.

По словам основателя и главного редактора журнала «Новости космонавтики» Игоря Маринина, главное отличие советского проекта от американского заключается в том, что Shuttle считается ракетным носителем, а «Буран» был именно орбитальным самолетом.

«У Shuttle основные двигатели находятся на самом корабле, а топливный бак подвешен снаружи, причем он усиливается тремя твердотопливными ускорителями. По сути Shuttle сам становится ракетой, и ничего по отдельности использоваться не могло. В Советском Союзе пошли по другому пути — мы сделали орбитальный самолет и отдельно ракету-носитель, которая могла выводить как «Буран», так и любые другие грузы массой до 105 тонн. Это я считаю очень большим плюсом», — рассказал эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Более того, из-за того, что на орбитальном самолете в СССР не стали размещать основные двигатели, а перенесли их на ракету-носитель, челнок стал легче и получил ряд преимуществ перед американским аналогом.

«Буран» мог маневрировать в атмосфере в 3-4 раза дальше, и в бока значительно лучше, чем американский самолет. Более того, при том же объеме внутреннего отсека, наш корабль мог возвращать на 8 тонн больше, чем американец. И это тогда было очень важно. У нас также была разработана система автоматической посадки, которой не было на Shuttle. Это позволило «Бурану» с орбиты и до касания корабля двигаться в автоматическом режиме. И его первый полет осуществлялся именно по такой схеме. А американцы этому так и не научились», — продолжает аналитик.

Стоит также отметить и разницу в подходах к изготовлению корпуса МТКК. Советская космическая школа, а также расположение космодрома Байконур буквально вынуждали инженеров СССР закладывать в проект «Энергия-Буран» возможность работы при любых температурах.

«У США космодром находится на мысе Канаверал, а это тропики и субтропический климат. В результате чего при любом охлаждении у них возникали проблемы обледенения. Вот как раз из-за этого погиб «Челенджер» в 1986 году. У них из-за того, что прокладки между секциями твердотопливных элементов перестали быть гибкими, произошла разгерметизация, и струя раскаленных газов расплавила кислородный бак. В результате погибло несколько астронавтов. У нас же такого быть не могло просто потому, что все материалы, которые использовались в этой системе [«Энергия-Буран»], были рассчитаны на полеты даже в минусовую температуру. Так что и здесь мы были лучше готовы», — говорит Маринин.

В отличие от американского космического корабля, советский «Буран» имел систему аварийного спасения экипажа в случае нештатных ситуаций и происшествий. Если бы работающая над проектом Space Shuttle команда с самого начала закладывала нечто подобное, гибели экипажей «Челленджера» и «Колумбии» удалось бы избежать.

«У нас было много нововведений по совершенствованию теплозащиты, по длительности полета. Например, «Буран» мог автономно работать 30 суток, а Shuttle не мог летать больше двух недель даже при полном желании. То есть преимуществ было очень много. Но, к сожалению, из-за того, что экономика СССР вступала в полосу кризиса, у Москвы не было денег на разработку полезной нагрузки. Поэтому программа «Энергия-Бураны» осталась практически неиспользованной», — говорит эксперт.

По мнению Игоря Маринина, повторить проект в настоящее время уже невозможно — прошло много времени, технологии, материалы и требования к космическим кораблям разительно изменились. Все придется разрабатывать и конструировать заново.

«Конечно, это можно сделать уже по проторенному пути, но вот еще в чем беда: у нас сейчас нет достойной космической программы, которая была бы уже утверждена. У нас не выделены деньги на ту же лунную программу. Да, у нас принято решение создать сверхтяжелую ракету такой же примерно грузоподъемности, как была «Энергия», но эскизный проект должны сделать к концу 2019 года, и только тогда будет ясно, сколько она может стоить и кто ее будет делать. «Буран» же был достойным ответом США, он превосходил Shuttle по всем показателям. Но ни ракета, ни космический корабль больше не полетели. Программу закрыли», — заключил аналитик.

Примечательно, что при создании системы «Энергия–Буран» были объединены усилия сотен конструкторских бюро, предприятий, научно-исследовательских институтов и групп. Кооперация соисполнителей насчитывала 1206 предприятий и организаций. В общей сложности над системой челноком и его носителем трудилось свыше 2,5 млн человек, проект без преувеличения был национальным.