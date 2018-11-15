Тело Рослякова должно быть захоронено без огласки — администрация Керчи

Керчь, 15 ноября. Тело студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском колледже, до сих пор не захоронено. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Родственники Рослякова до сих пор не обратились в морг с просьбой выдать его тело. Кроме того, по некоторым данным, продолжается следствие, и по этой причине стрелка до сих пор не захоронили. Хотя около месяца назад источник ФАН сообщил, что с телом были проведены все необходимые экспертизы и следствию оно не нужно.

В беседе с ФАН замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что тело «керченского стрелка» стоит захоронить без огласки. По его словам, власти города не занимаются вопросом похорон Владислава Рослякова.

«Мы помогали с похоронами жертв трагедии, — сказал Мельгазиев ФАН, — нам что, еще преступников хоронить? На это есть родители — мать, отец, бабушка. Я не знаю, обращались ли они за телом. К нам в администрацию никаких просьб на эту тему не поступало».

Родителям стоило бы вовсе кремировать тело Рослякова, полагают в администрации, и похоронить такого печально известного человека тайно, без огласки в СМИ. Керчь — небольшой город в 150 тысяч человек, и на могилу «стрелка» могут повадиться сектанты и разные маргиналы, опасаются в администрации.

Как рассказал Дилявер Мельгазиев, сейчас в администрации Керчи занимаются другими вопросами, связанными с керченской трагедией.

«Мы обсуждаем объявление дня памяти жертв этой трагедии и установку мемориала на городском кладбище, где похоронены ученики и преподаватели колледжа», — уточнил замглава Керчи.

Напомним, в результате взрыва и расстрела в Политехническом колледже Керчи 17 октября погибло 20 человек. Владислав Росляков свел счеты с жизнью. По последним данным, месяц спустя его тело остается непогребенным.