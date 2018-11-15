Скоро РФ обвинят во вмешательстве в выборы бойскаутов: Захарова ответила на новые заявления США

Москва, 15 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что в скором времени Вашингтон начнет обвинять Москву во вмешательстве в выборы внутри ячеек бойскаутов.

Так Захарова ответила на вопрос о заявлениях американских СМИ о том, что Москва якобы вмешалась в промежуточные выборы в США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Доносятся новые обвинения… Кажется, скоро нас уже будут обвинять во вмешательстве в выборы звеньев ячеек бойскаутов», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что никаких доказательств вмешательства за океаном приводить не собираются. Напомним, промежуточные выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Основным итогом выборов стала потеря республиканцами большинства в палате представителей.