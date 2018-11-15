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Усилия российских дипломатов повлияли на условия содержания Бутиной в тюрьме США — Захарова

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Усилия российских дипломатов повлияли на условия содержания Бутиной в тюрьме США — Захарова

Москва, 15 ноября. Москва продолжает работу по возвращению арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Усилия сотрудников российского посольства в Вашингтоне повлияли на условия содержания Бутиной в американской тюрьме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Захарова отметила, что благодаря работе российских дипломатов россиянка может звонить родственникам по телефону, посещать реабилитационный центр.

«Дипломаты передали ей самые теплые пожелания на день рождения. Огромное количество соотечественников поддержали ее, написав на сайте МИД РФ», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Захаровой.

Дипломат добавила, что Россия требует освободить Бутину, которая арестована американскими властями «под абсолютно надуманным предлогом».

Усилия российских дипломатов повлияли на условия содержания Бутиной в тюрьме США — Захарова

Бутиной 10 ноября исполнилось 30 лет. Ее семья отправила ей письма со словами поддержки, которые поступили от неравнодушных людей.

Американские власти задержали Бутину в июле этого года по обвинению в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации в американском Минюсте. В российском дипломатическом ведомстве Бутину считают политзаключенной.

Автор: Дарья Смолина
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