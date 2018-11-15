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Замглавы Минэнерго ушел в отставку

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Замглавы Минэнерго ушел в отставку

Москва, 15 ноября. Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, курирующий энергетический блок, покинул свой пост. 

В Минэнерго РФ заявили, что Кравченко покинул свой пост по собственному желанию. В настоящий момент ничего не известно о его преемнике.

«Было написано заявление по собственному желанию. Уже вышло соответствующее распоряжение правительства», — сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, что Вячеслав Кравченко занимал пост замминистра энергетики с 2013 года, а в 2012-2013 году был председателем НП «Совет рынка».

Автор: Денис Коробейников
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