Замглавы Минэнерго ушел в отставку

Москва, 15 ноября. Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, курирующий энергетический блок, покинул свой пост.

В Минэнерго РФ заявили, что Кравченко покинул свой пост по собственному желанию. В настоящий момент ничего не известно о его преемнике.

«Было написано заявление по собственному желанию. Уже вышло соответствующее распоряжение правительства», — сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, что Вячеслав Кравченко занимал пост замминистра энергетики с 2013 года, а в 2012-2013 году был председателем НП «Совет рынка».