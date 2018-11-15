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Захарова: Коалиция США возобновила удары фосфорными боеприпасами по Сирии

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Захарова: Коалиция США возобновила удары фосфорными боеприпасами по Сирии

Москва, 15 ноября. В течение минувшей недели ситуация в Сирии оставалась относительно стабильной, однако были зафиксированы единичные боестолкновение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федеральное агентство новостей.

По ее словам, единичные боестолкновения были зафиксированы в районах остаточного присутствия террористов в провинции Идлиб. Захарова подчеркнула, что несмотря на усилия Турции по выполнению своих обязательств в рамках российско-турецкого меморандума от 17 сентября, Анкаре так и не удалось достичь размежевания оппозиции и террористов в провинции Идлиб.

Представитель МИД РФ также добавила, что международная коалиция во главе с США применила запрещенное оружие с белым фосфором в ходе налета авиации на деревню Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Евфрата. В результате ударов коалиции погибли 60 мирных жителей Сирии.

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе, по сообщению местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов», — сказала Захарова в ходе брифинга​​​.

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило, что 13 ноября международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с использованием фосфорных боеприпасов, что привело к жертвам среди мирного населения. Власти Сирии обратились к ООН с требованием осудить бомбардировки и наказать виновных в гибели мирных жителей.

Автор: Артем Никулин
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