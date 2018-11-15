«Показатель качества жизни – безопасность»: Дюмин констатировал снижение уровня преступности в Тульской области

Тула, 15 ноября. Уровень преступности в Тульской области снизился, заявил губернатор Алексей Дюмин во время ежегодного послания к депутатам областной Думы и жителям региона.

Особое внимание в своем послании Дюмин посвятил безопасности населения Тульской области.

«Один из показателей качества жизни — безопасность, — обратил внимание глава региона. — Уровень преступности в регионе снижается, и это заслуга силовых структур».

Глава региона также обратил внимание на уменьшение количества инцидентов техногенного характера в области. Он отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря эффективной работе служб быстрого реагирования – МЧС и скорой помощи.

Губернатор Тульской области подчеркнул, что важную роль в решении этого вопроса также сыграли информатизация и создание единых центров управления. Таким центром, например, является Центр медицины катастроф.