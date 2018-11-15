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Чувашская чиновница, выписавшая себе 39 премий, отделалась штрафом в 40 тысяч рублей

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Чувашская чиновница, выписавшая себе 39 премий, отделалась штрафом в 40 тысяч рублей

Москва, 15 ноября. Чувашский суд обязал начальника финансового отдела администрации Новочебоксарска выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. С января 2012 по апрель 2016 года женщина 39 раза сама себя премировала и наградила чином.

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по Чувашии, всего чиновница выписала себе премии на сумму свыше 108 тысяч рублей. Кроме того, в ноябре 2012 года она решила присвоить себе «за особые отличия в службе» чин советника муниципальной службы второго класса, а в июне 2013 года повысила его до первого класса.

За присвоенные чины госслужащая ежемесячно получала дополнительные выплаты из муниципального бюджета. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, приняты меры по устранению обстоятельств, которые позволили чиновнице совершить преступление.

Автор: Василий Котов
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