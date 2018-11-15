«Абсурд и нонсенс»: Пушков поддержал бойкот объявившего России санкции форума в Давосе

Москва, 15 ноября. Россия должна пропустить в 2019 году экономический форум в Давосе, который поддержал персональные санкции ЕС против некоторых россиян. Такое мнение высказал в четверг председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

При этом сенатор выразил уверенность, что данное решение должно быть принято на государственном уровне. Пушков добавил, что участвовал в Давосском форуме с 1993 по 2013 годы, однако ни разу не сталкивался с подобным отношением.

«На моей памяти не было такого, чтобы форум принимал индивидуальные санкции. Абсурд и нонсенс. Считаю правильным, если Россия на госуровне в 2019 в Давосе представлена не будет», — пишет парламентарий в Twitter.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в 2019 году российские бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут допущены на форум в Давосе из-за санкций. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ предупредил, что Россия откажется от участия в мероприятии, если Швейцария не изменит свое решение.

Глава Роснано Анатолий Чубайс уже заявил, что не поедет в Давос, если на форуме не будут представлены российские бизнесмены.