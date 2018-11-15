Великий русский поэт: представители Госдумы и шоу-бизнеса вступились за Егора Летова

Инициатива Общественной палаты РФ и нескольких общественных организаций по присвоению российским аэропортам имен различных выдающихся деятелей (по примеру зарубежных аэровокзалов) вызвала неожиданно активное обсуждение в широких кругах.

Исключение по итогам опросов ВЦИОМ из списка финалистов имени рок-музыканта Егора Летова, лидировавшего в первом этапе конкурса «Великие имена России», вызвало волну возмущения со стороны поклонников его творчества. Во всех социальных сетях появились сообщества под названием «Наше имя — Летов».

Споры вокруг имени омича, посмертно названного «отцом русского панк-рока», были подогреты и высказыванием министра культуры РФ Владимира Мединского, назвавшего почитателей творчества рокера «маргиналами».

«Некоторые довольно узкие, можно даже сказать — маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы «Гражданская оборона», исключительно активны», — заявил ранее Владимир Мединский.

Депутат Государственной думы Евгений Примаков выложил на своей странице в Facebook видеозапись выступления Егора Летова, назвав его «великим русским поэтом».

«Летов — это русский Боб Дилан (американский исполнитель, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века. — Прим. ФАН). Я так считаю, что другой и лучше. Но ладно уж», — заявил депутат.

Ранее телеведущая и продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем телеграм-канале назвала Егора Летова «настоящим героем».

«Он прошел через отсутствие зрителей, преследование, психушку, но не сдался и своим каллиграфическим почерком продолжал создавать постоянный подрыв социальной, музыкальной, поколенческой обыденности», — написала Тина Канделаки.

Аналогичную точку зрения высказал ее коллега, телеведущий и шоумен Андрей Бочаров, более известный как Бочарик.

«Сняли, понимаешь, имя Егора Летова с финального голосования. Ну матерился певец, с кем не бывает. Пушкин тоже матерился. А ты сам не матерился, что ли? Если не ханжа и честный человек, подпиши петицию за возвращение Егора Летова в список финального голосования!» — заявил артист.

Представитель организаторов конкурса «Великие имена России», член Общественной палаты РФ от Омской области Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ажиотаж вокруг фигуры Егора Летова и связанного с его именем голосования.

«Те цифры, те результаты, которые мы сейчас видим, показывают, что Егор Летов вполне может стать народным героем. Этот флешмоб стал заразительным, и с каждым днем у него становится все больше и больше весьма авторитетных последователей. Все, что сейчас происходит, — это и есть живой пульсирующий нерв гражданского общества в России», — рассказал корреспонденту ФАН Александр Малькевич.

Ранее ФАН уже сообщал о том, что, по размещенным на сайте проекта «Великие имена России» данным, в шорт-лист конкурса вошли инженер Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов.

При этом размещенную на сайте Российской общественной инициативы петицию в поддержку идеи возвращения имени Егора Летова в шорт-лист к моменту подготовки материала подписали уже более 8 тысяч человек. Эта цифра почти в 3 раза превышает размещенное на сайте «Великие имена России» количество голосов, полученных лидером голосования Дмитрием Карбышевым.