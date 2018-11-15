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Политика

Лавров посетит Италию с рабочим визитом в ноябре

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В МИД РФ заявили о готовящемся визите Лаврова в Рим

Москва, 15 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Италию 22 и 23 ноября с рабочим визитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лавров проведет встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Энцо Моаверо Миланези, а также краткую встречу с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Глава МИД РФ выступит на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог» и проведет ряд встреч «на полях» мероприятия», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что в настоящее время объемы взаимной торговли России и Италии продолжают увеличиваться. Значимую роль играют механизмы работы российского и итальянского советов экономического сотрудничества.

Захарова добавила, что глава российского внешнеполитического ведомства в ходе визита в Рим проведет обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии, а также вокруг иранской ядерной программы.

Автор: Герман Парло
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