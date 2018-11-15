Режиссер «Игры престолов» рассказал об интимных сценах в финальной части сериала

Москва, 15 ноября. Один из режиссеров фэнтези-сериала «Игра престолов» Дэвид Наттер ответил на сайте Reddit на вопросы поклонников саги, связанные с восьмым, финальным сезоном, сериала.

Наттер признался, что для него стало большим вызовом сделать все правильно, ведь до этого он не снимал первые серии сериала. По его словам, второго шанса переснять все эти сцены, где задействовано множество актеров, нет. Он отметил, что у него были длительные репетиции с актерами, что и позволило добиться необходимого результата.

«Были и замечательные интимные сцены», — добавил он.

Режиссер также уточнил, что в его эпизодах путешествий во времени нет, добавив, что «это единственная зацепка», которую он оставит поклонникам.

Наттер работал над эпизодами второго, пятого и восьмого сезонов «Игры престолов». Он режиссировал эпизоды «Красная свадьба», «Путь искупления Серсеи», сообщила «Газета.ру».

Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» должен выйти в апреле следующего года. Эта станет заключительной частью саги.