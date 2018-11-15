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Лавров встретится с коллегой из ЮАР в Москве

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Лавров встретится с коллегой из ЮАР в Москве

Москва, 15 ноября. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу посетит Москву с 20 по 22 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава МИД России Сергей Лавров 21 ноября проведет встречу с коллегой из Южно-Африканской Республики.

«Стороны обсудят сотрудничество во многих сферах», — сказала Мария Захарова.

С 19 по 21 ноября в Москве состоится межправительственное заседание комитета по торгово-экономическому сотрудничеству (СМПК) между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой. Сисулу выступит в качестве сопредседателя.

Автор: Герман Парло
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