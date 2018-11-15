Дюмин назвал три главных инфраструктурных проекта Тульской области

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания к депутатам областной Думы назвал три главных инфраструктурных проекта региона.

В список приоритетных инфраструктурных проектов региона попали Восточный обход Тулы с мостом через Упу, автомобильный мост через Упу и Северный обход Новомосковска. Глава области подчеркнул, что за этими объектами должен быть особый контроль.

Губернатор призвал чиновник активизировать работу по этим направлениям, а также не затягивать со сроками реализации. Он напомнил, что средства на Восточный обход Тулы с мостом через Упу регион получит в 2019 году. А Северный обход Новомосковска руководству области предстоит включить в федеральный комплексный План модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на основе стратегии пространственного развития России.