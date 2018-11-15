Центробанк при высоком росте потребкредитования может ужесточить регулирование

Москва, 15 ноября. Центробанк при высоком росте потребительского кредитования в России рассмотрит возможность дальнейшего ужесточения регулирования надбавок к коэффициентам риска по кредитам. Об этом сообщила глава департамента финстабильности регулятора Елизавета Данилова на конференции «Кредитные риски в России: тренды и прогнозы».

По ее словам, в последнее время кредитное качество было хорошим, но в банке объяснили это тем, что ставки постоянно снижались. Она добавила, что в сегменте кредитов наличными уже несколько кварталов подряд ставки стабильны, по кредитным картам — перестали сильно снижаться.

Однако Данилова констатировала, что при продолжении быстрого роста кредитования, не исключено ухудшение кредитного качества. В связи с этим регулятор оценивает эффективность принятых мер, добавила она.