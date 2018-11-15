Регионы РФ с самой доступной арендой жилья | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

Эксперты составили рейтинг регионов России с самой доступной арендой жилья.

По данным Росстата только в трех российских субъектах – ЯНАО (53,9%), ХМАО (52,6) и Петербурге (51%) – более половины семей могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру.

Семейный доход необходимый для снятия квартиры и ежедневных расходов по подсчетам аналитиков составляет в ЯНАО 126,4 тыс. рублей, в ХМАО 101,8 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге 85 тыс. рублей.

Также в первую десятку входят: Кемеровская (49,6%), Ленинградская (49%), Мурманская (47,5%), и Иркутская области (46,6%), а также Чукотка (46,3%), Тюменская область (43,3%) и Республика Коми (42,1%).

Самый низкий показатель аренды жилья в Севастополе (19,9%), Крыму (17,7%), Кабардино-Балкарии (17,5%) и Дагестане (16,5%).

Низкий уровень доступности аренды в национальных республиках объясняется высокой безработицей и низким уровнем зарплат в этих регионах.

Что касается Крыма, то ввиду географического положения местные жители, «подрабатывающие» сдачей жилья, предпочитают заключать краткосрочную аренду с туристами, нежели на долгое время сдавать площадь жителям региона.