Киев, 15 ноября. Жителям Украины не стоит надеяться на нового президента: он не сможет сотворить чудо и коренным образом изменить ситуацию в стране, считает киевский журналист Павел Казарин.

«Любой следующий президент будет хуже нынешнего. Даже если новым будет действующий», — отметил он в своей колонке для интернет-издания «Главред».

Казарин объяснил, что в экономической политике Украина зависит от западных государств, которые оказывают ей финансовую поддержку, требуя взамен выполнения определенных условий. В этой связи, как отметил журналист, Киев не сможет снижать тарифы и печатать деньги. Отказ от выполнения требований, по мнению аналитика, грозит Украине инфляцией, резким падением курса гривны, товарным дефицитом и расцветом черного рынка.

«А потому никаких прорывов в этом направлении не будет и быть не может. Не стоит питать иллюзии. <…> На следующий день после второго тура украинцы проснутся точно в такой же стране, в которой и засыпали», — предупредил Казарин.

Журналист заявил, что, кем бы ни был новый президент Украины, он обречен быть слабым. Такой прогноз автор объяснил избранием главы государства в два тура. Как считает Казарин, выбирать на последнем этапе будут политика, который представляет собой «меньшее зло». Кроме того, население страны будет с недоверием присматриваться к новому президенту и больше его критиковать.

Казарин также напомнил, что 2019 станет для Украины годом возвращения долгов. По его словам, на обслуживание госдолга придется направить несколько миллиардов долларов.

«Стране придется пройти по самой кромке экономической стабильности. Любому обитателю Банковой придется начинать свою каденцию с режима экономии», — предсказал журналист.

Он предположил, что более дробным и деорганизованным будет новый украинский парламент, выборы которого пройдут осенью 2019 года, а президент страны постоянно будет находиться в ситуации цейтнота.

«Обывательские ожидания станут молотом. Экономика и реальный баланс сил — наковальней. Любые реформы — если им и суждено будет случиться — дадут эффект лишь со временем. И если вы ждете чуда, то придется разочаровать. Чуда не будет», — заключил Казарин.

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года. По данным предварительных рейтингов, наибольшей популярностью среди избирателей пользуется лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что на Украине может пройти несколько президентских выборов. В интервью Федеральному агентству новостей он пояснил, что терпение украинского народа достигло предела, и избиратели будут стремиться выбрать политика, который сможет исправить ошибки Порошенко. При этом другие эксперты полагают, что реального выбора на голосовании у украинцев не будет.