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Семилетней супермодели в Новосибирске сломали нос на физкультуре

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Семилетней супермодели в Новосибирске сломали нос на физкультуре

Новосибирск, 15 ноября. Семилетней победительнице конкурса «Детская супермодель России» из Новосибирска сломали нос во время урока физкультуры. По словам матери юной модели, девочке попали в лицо мячом.

После обследования с помощью рентгена выяснилось, что у ребенка сломан нос со смещением. В настоящее время в школе проводится служебное расследование.

Полиция Новосибирска также начала расследование по данному факту, хотя родители девочки не обращались в правоохранительные органы с заявлением. Стражам правопорядка об инциденте сообщили сотрудники больницы, в которой обследовали школьницу, передает РИА Новости.

Напомним, что новосибирская первоклассница в 2016 году победила в конкурсе «Детская супермодель России». Впоследствии ее фотографии неоднократно появлялись на страницах разных журналов.

Автор: Антон Соколов
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