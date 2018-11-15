«США сами показали миру, лучше покупать С-400»: эксперт объяснил интерес к российским системам ПВО

Москва, 15 ноября. Не менее 13 государств готовы приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.

По данным источников, Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак уже сейчас заинтересованы в приобретении российских С-400. Кроме того, С-400 имеет меньше ограничений на экспорт, в отличие от американского оружия. При этом Россия готова ускорить продажи своих ракетных систем, снимая ряд ограничений. Источники также отмечают, что США оказывают давление на потенциальных покупателей С-400, чтобы заставить их отказаться от покупки российских ракетных систем.

По мнению военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, США будут угрожать санкциями и другими ограничительными мерами странам, выразившим интерес к покупке С-400.

«Американцы не раз грозили санкциями всем странам, которые будут поддерживать военно-техническое сотрудничество с Россией. В коммерческих терминах это означает недобросовестную конкуренцию», — сказал Леонков в комментарии «Царьград».

Эксперт подчеркнул, что американские противоракетные комплексы не способны конкурировать с С-400, поэтому власти США будут угрожать санкциями потенциальным покупателям российских ракетных систем. Леонков напомнил, что американцы пытались сорвать поставку С-400 в Турцию, угрожая Анкаре заблокировать контракт на приобретение истребителей F-35. Однако власти Турции дали понять Вашингтону, что не намерены торговать вопросами безопасности собственной страны, поэтому в конечном итоге договор о поставке С-400 был подписан.

«США сами показали миру, лучше покупать российские С-400. На конфликт между Турцией и США обратили внимание многие и поняли, что, действительно, торговать собственным суверенитетом под предлогом того, чтобы быть лояльными США, не дает гарантии этому суверенитету», — отметил Леонков.

Эксперт также добавил, что после изменения военной и ядерной доктрин США ни одно государство не застраховано от агрессии Вашингтона, поэтому многие страны поняли, что лучше эту агрессию встречать на дальних рубежах.