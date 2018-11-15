Синоптики сделали неутешительный прогноз для автовладельцев

Москва, 15 ноября. Синоптики пообещали автовладельцам серьезные испытания в связи с приближением зимы. По данным Гидрометцентра на ближайшие 14 дней, жителей центральной России ждет недолгое потепление, после чего в Московской, Тверской и Смоленской областях ожидаются метели и мокрый снег.

Похолодание наступит после выходных. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. На территории ЮФО в пятницу также выпадет снег. Зима на юге России продлится до понедельника, 1 ноября, а затем снегопад сменится туманом. Со вторника жителей южных регионов ждет облачная сухая погода.

На северо-западе в ближайшие дни сохранится плюсовая температура. Жителей региона ожидают кратковременные дожди. С понедельника температура воздуха опустится до отрицательных значений, пишет «Свободная пресса».