Глава Керчи объяснил, почему тело стрелка Рослякова до сих пор не захоронили

Москва, 15 ноября. Тело студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском колледже, до сих пор не захоронено. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

По его словам, никаких обращений в администрацию по поводу захоронения тела стрелка не поступало.

«Информации о том, что следственные действия закончены, у нас тоже нет — будем запрашивать, будем узнавать», — рассказал Бороздин корреспонденту с ФАН.

Он подчеркнул, что Рослякова не будут хоронить, «как бомжа».

«Если родственники будут обращаться, и следственные действия закончатся, и тело будет не нужно, то на обращение родственников тело безусловно будет выдано», — сообщил Бороздин.

Напомним, что студент 4 курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в колледже 17 октября. В результате ЧП погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Росляков свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа.