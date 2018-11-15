Медведев анонсировал поэтапное отключение аналогового вещания

Москва, 15 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о поэтапном отключении аналогового вещания в России и переходе на цифровой формат. Об этом глава кабмина РФ сообщил на заседании правительства. По его словам, переход на цифровой формат вещания начнется в феврале 2019 года и продлится шесть месяцев.

Дмитрий Медведев отметил, что необходимо определить этапы перехода и порядок регионов, в которых будет запускаться цифровое телевидение.

«Хотел бы обратить внимание всех коллег, что переход с аналогового сигнала на цифровой должен пройти для наших телезрителей максимально гладко», — сказал Медведев.

Российский премьер подчеркнул, что те вопросы, которые могут возникнуть у жителей регионов при введении изменений, необходимо будет решать быстро и без проволочек. Медведев напомнил, что в домах некоторых жителей России все еще могут быть телевизоры, которые не принимают цифровой сигнал. Эту группу населения нельзя оставить без телевидения.

«Нужно также компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что процедуры приобретения и установки приставок должны быть простыми. Медведев выразил надежду, что «министр, который отвечает за технологическую сферу, будет контролировать этот вопрос».

Премьер РФ также подчеркнул, что Минпромторг и ФАС должны проконтролировать, чтобы «организации торговли обеспечивали наличие соответствующих видов техники, смотрели за ценами».