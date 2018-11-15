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«Не лучшее время»: экс-чиновник Госдепа оценил состояние культурных связей США и РФ

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«Не лучшее время»: экс-чиновник Госдепа оценил состояние культурных связей США и РФ

Москва, 15 ноября. Бывший представитель Информационного агентства США и отдела культуры Госдепа Роберт Госенде оценил состояние культурных связей Соединенных Штатов и России на сегодняшний день.

Госенде отметил, что сократилось число российских студентов, которые приезжают в США для получения образования, также уменьшилось число посещающих Россию людей из Штатов. По его словам, политики не настроены налаживать культурные связи.

«Это не лучшее время», — цитирует RT американского экс-чиновника, который находится на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Во время холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом было подписано соглашение, в рамках которого происходил культурный обмен, напомнил Госенде. Он уточнил, что американцы поддерживали писателей, танцевальные и музыкальные коллективы, джазовые группы, которые приезжали в США из разных стран, в том числе из СССР.

Автор: Дарья Смолина
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