Большие уступки по Курилам: почему Путин не отдаст Японии все острова

Токио заявил о неизменности своей позиции по подписанию мирного соглашения с Россией, согласно которой оно может состояться только после решения вопроса о принадлежности четырех Курильских островов в пользу Японии.

«В принципиальной позиции Японии относительно подписания мирного договора только после решения проблемы с территориальной принадлежностью северных островов не произошло никаких изменений», — сказал генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга после встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите в Сингапуре.

В свою очередь президент России на пресс-конференции в Сингапуре заявил, что Москва готова работать с Токио на основе декларации 1956 года, оговаривающей передачу двух южных Курильских островов.

«И Япония тоже на это сейчас согласна», — отметил Владимир Путин.

Однако, по мнению профессора факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Сагомоняна, японцы все равно будут требовать возвращения всех четырех островов и на компромиссы не пойдут ни при каких условиях.

«Сейчас некоторые либеральные СМИ пишут: «Ну что эти четыре острова? Маленькие. Какой от них прок? Да мы же лучше договоримся с Японией». Но мы должны помнить, что эти четыре маленьких острова, если они находятся в руках противника, закрывают выход нашему Тихоокеанскому флоту в открытый океан», — объяснил Александр Сагомонян в студии программы «Время покажет» на Первом канале, почему Россия не отдаст Японии все Курилы.

Он назвал четыре Курильских острова, которые мечтает вернуть себе Япония, «стратегически важнейшими» для России.

«Мы недавно уже пошли на большие уступки Японии: разрешили рыбную ловлю в наших территориальных водах, рядом с этими островами. Это беспрецедентный случай. Я убежден, честно говоря, что японцы будут требовать все четыре острова. Они не согласятся на два. Тут компромисс невозможен», — заметил профессор Сагомонян.

Напомним, после Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако с тех пор Япония пытается оспорить принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.