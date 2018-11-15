Случайность оказалась счастливой: эксперт оценил развитие Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с ежегодным посланием к депутатам областной Думы, подвел итоги 2018 года и определил задачи на следующий, 2019-й. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Уже по традиции на оглашении послания присутствовали члены экспертного совета при губернаторе области, министры сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования и культуры, депутаты областного парламента. Однако на этот раз к ним присоединились представители Государственной думы и члены Совета Федерации.

В самом начале своего выступления Алексей Дюмин инициировал обновление системы оценки эффективности работы муниципальных администраций. При этом, обращаясь к правительству Тульской области, Дюмин подчеркнул, что «количество жалоб [от населения] — маркер состояния дел в ваших отраслях». По его мнению, работа аппарата правительства должна четко коррелироваться с эффективной практикой общественного диалога.

«Каждый, кто занимает государственную или муниципальную должность, обязан находиться в постоянном диалоге со своим работодателем — с гражданами. Общество ждет от исполнительной власти внимания не только к проблемам, но и к мнению, голосу жителей. <…> Надо полагаться на активных, инициативных, неравнодушных людей», — продолжил Дюмин.

Таким образом, губернатор области акцентировал внимание министров и депутатов на огромной роли «системных общественников», от которых и зависит благополучие региона. Особенно хорошо это заметно по количеству волонтеров, следующих внедренному в области стандарту добровольчества. В настоящее время в области действует 165 подобных организаций.

По мнению Алексея Дюмина, тульские волонтерские движения — это реальная сила и реальный голос общества, а так как в различных волонтерских организациях вроде «Юнармии» (1300 членов) состоит в основном молодежь, поддерживать их необходимо по определению.

«Наш принцип: самых активных — поддерживать и поощрять», — сказал глава региона.

Кроме того, в Тульской области отмечается рост числа сельских старост (1076 человек), работа которых регулируется областным законом. Примечательно, что в настоящее время в регионе проводится конкурс, по результатам которого десять самых инициативных участников получат ценные призы. Однако самое главное заключается в том, что власти делают реальные шаги по укреплению значимости старост в жизни общества. Так, благодаря правительственной поддержке каждый из десятки лучших может получить по одному миллиону рублей на финансирование представленных проектов.

Не забыл губернатор и о реализации проектов по формированию современной цифровой среды, о чем ранее неоднократно говорил президент страны Владимир Путин. Так, по словам Алексея Дюмина, «Интернет стал главной площадкой диалога руководства региона с обществом».

«Мы, правительство, стараемся идти в ногу со временем и в инициативном порядке развиваем современные цифровые каналы коммуникации с гражданами. <…> Мы готовы реагировать на обращения жителей, в том числе в соцсетях», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что за последний год общее количество подписчиков групп и аккаунтов правительства Тульской области и муниципалитетов в социальных сетях выросло со 119 тысяч до 227 тысяч человек. И если в прошлом году администрация в общей сложности рассмотрела и ответила на 13 тысяч обращений граждан, то только за 10 месяцев 2018 года уже было рассмотрено более 20 тысяч обращений. Это также говорит об успешном покрытии Интернетом в регионе.

«В ЦФО Тульская область занимает 3-е место по покрытию сетью Интернет», — утверждает губернатор.

В настоящее время 73% жителей Тульской области имеют доступ к сети Интернет, а это достаточно высокий показатель по стране, больше только в Москве. По числу абонентов мобильного широкополосного доступа регион занимает 38-е место в Российской Федерации и 3-е место в ЦФО. В области также проведено более 30 тысяч километров оптоволоконных сетей, а доступ в Интернет имеют 2500 государственных и муниципальных учреждений. Тульская область находится в пятерке регионов, где завершен федеральный проект по устранению цифрового неравенства.

От цифровой среды Дюмин перешел к обеспечению безопасности, что довольно необычно, так как губернатор впервые в своем послании уделил внимание этой немаловажной теме. И тут действительно есть повод для гордости — в настоящее время уровень преступности в Тульской области ниже на 20%, чем в среднем по ЦФО, и почти на треть, чем по всей стране.

Так, по итогам 9 месяцев 2018 года уровень преступности на 100 тысяч населения составил 672,3 (в ЦФО этот показатель составляет 859,3, а по стране — 1015,6 соответственно). Общее число жителей Тульской области, здоровью которых был причинен тяжкий вред, сократилось на 17,3% (230), погибших — на 12,8% (211). На 25% снизилось число убийств. На 36,8% снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

«Один из показателей качества жизни — безопасность. Уровень преступности в Тульской области падает, и, конечно же, это заслуга всех силовых структур. Снижается и число инцидентов техногенного характера, значительно повысилась эффективность работы служб быстрого реагирования, таких как МЧС, специально выделенных бригад ресурсоснабжающих организаций. Работа скорой помощи», — заявил в своей речи губернатор ТО.

Особое внимание Дюмин уделил также здравоохранению. Так, по его словам, главные задачи региона в этой сфере достигнуты: очередей в поликлиниках действительно стало меньше, скорая помощь работает лучше, в отрасль приходят молодые квалифицированные специалисты. Работа врача становится вновь престижной.

«Растет сеть ФАПов. Сейчас задача — ремонт, дополнительная комплектация их оборудованием и кадрами. Мы продолжим предоставлять единовременные компенсационные выплаты медикам, приступившим к труду на селе. <…> Зарплаты растут по всем категориям основного медицинского персонала. Сегодня средняя зарплата врача в области — 59 тысяч рублей. Год назад была около 48 тысяч. За профессиональные кадры нужно бороться. Стремиться привлечь и удержать», — дает установку губернатор.

При этом глава ТО призывает правительство региона «работать все более точечно, адресно, с ясным целеполаганием и результативностью». Это также достигается за счет эффективного взаимодействия с общественностью и врачами-профессионалами. По мнению Дюмина, все инновации и реорганизационные меры в отрасли должны претворяться в жизнь «только после обстоятельного обсуждения с медицинским сообществом». Согласно планам ТО, в развитии сектора здравоохранения 2019 год должен стать годом борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Мы предметно готовим основу для значительных перемен в онкологическом секторе», — заявил Дюмин.

Хотя уже сейчас в Тульской области работает система раннего выявления опасных образований. В регионе действует «Онкопатруль», в сентябре на базе диагностического центра Тульской областной больницы был запущен маммологический центр, куда женщины могут обращаться без направлений. Работает пять амбулаторных онкологических центров — и все это в единой структуре, которая позволяет в значительной степени повысить качество медицинской помощи пациентам.

По его же словам, в регионе в полном объеме финансируется социальное обеспечение граждан. При этом власти руководствуются принципами «адресности и нуждаемости».

«В бюджете 2017 года эти расходы составляют 11,2 миллиардов рублей, в том числе 6,4 миллиарда — это региональный бюджет. На 2018 год мы заложили рост до 12,3 миллиардов рублей. Область выполняет все свои социальные обязательства, обеспечивается своевременная индексация заработной платы работников бюджетной сферы и социальных выплат. Задачи по повышению оплаты труда работников социальной сферы, поставленные майскими указами президента, — выполнены», — говорит Алексей Дюмин.

Учитывая объективные условия, а именно: демографический дисбаланс и невысокую рождаемость, — правительству региона, по словам губернатора, необходимо находить новые инструменты, новые механизмы решения проблемы в этой сфере.

«В неизменном приоритете у нас поддержка первых рождений, семей с детьми. Более 62 тысяч семей получают социальную помощь. На это в 2018 году направлено 3,8 миллиарда рублей, в том числе 3 миллиарда из регионального бюджета. На 2019 год запланирован рост на 4%. Из 56 различных выплат на поддержку семей с детьми — 44, и это наши, региональные», — говорит глава.

Говоря в целом о планировании бюджета, губернатор подчеркнул, что правительство Тульской области исходит из эффективности расходования средств и оптимизации затрат. Кроме того, власти совершенствуют механизмы противодействия коррупции в сфере закупок.

«Мы активно привлекаем к финансированию различных крупных объектов внебюджетные источники. На 2019 год планируем более сдержанный рост расходной части, менее 1% до 72,9 миллиардов рублей в рамках непосредственно нашего областного бюджета. Это не политика затягивания пояса, а результат все более качественного планирования расходов. По факту бюджетная обеспеченность на душу населения области ежегодно растет на 5-6%, и это неплохой результат», — говорит глава региона.

В заключение своей речи Алексей Дюмин выделил три качества, которыми должны обладать все без исключения чиновники региона.

«Инициатива. Эффективность. Ответственность. Эти три слова должны стать главными принципами работы каждого представителя власти и муниципального самоуправления. <…> Мы приступили к обновлению, оптимизации работы правительства, всей системы управления областью», — заключил губернатор.

В свою очередь оценку деятельности главы Тульской области дал политический аналитик, исполнительный директор «РосПолитКонсалт» Игорь Титов, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что регион становится образцово-показательным благодаря «эффективному управлению и желанию жителей сделать свою жизнь лучше».

«Что касается развития региона, то здесь произошел тот самый случай, когда случайность оказалась счастливой, потому что и совпала особенность действий высшего должностного лица региона — губернатора Дюмина с одной стороны, и произошел скачок в развитии, который стал возможен благодаря удачной реализации экономических программ, главным образом социальных», — говорит эксперт.

По мнению собеседника ФАН, Тульская область из разряда неустойчивых аутсайдеров перешла в прочные «середняки», а потом и «хорошисты» по многим позициям.