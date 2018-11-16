Дамаск, 16 ноября. Террористические организации в очередной раз обстреляли жилые кварталы Алеппо, огонь велся из ракетных гранат. В результате несколько человек погибло, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Инцидент произошел в районе Миняна к западу от Алеппо.

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

Стоит отметить, что террористические организации, развернутые на окраине запада и юго-запада Алеппо продолжают нападать с ракетами и пулеметами на близлежащие жилые кварталы. Как правило, в результате таких атак гибнет ни в чем неповинное население: женщины и дети.

В этом регионе чаще всего действуют сторонники запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, с которыми подразделения сирийской правительственной армии ведут активную борьбу. Участники террористических формирований, как правило, атакуют места, где проживают мирные жители. Многие люди из-за этого остаются без крыши над головой. Цель подобных атак — посеять панику среди мирных сирийских жителей, которые поддерживают легитимное правительство президента САР Башара Асада. Обычно боевики используют самодельные реактивные системы залпового огня, которые помещают на бронемашины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики незаконных вооруженных формирований, чьи позиции расположены на западе провинции Алеппо, выпустили ракетный снаряд по жилому кварталу Халяб Аль-Джадида. В результате никто не пострадал, однако местным жителям был причинен серьезный материальный ущерб. В частности, ракеты повредили припаркованные неподалеку от места атаки машины, а также задели крыши жилых зданий, расположенных в регионе. Кроме того, витрины одного из магазинов оказались повреждены.

1 Организация запрещена на территории РФ.