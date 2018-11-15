В претензиях Японии на Курилы нашли американский «след»

Япония выразила активное желание вернуться к переговорам по статусу Курильских островов. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил о готовности Токио обсудить мирный договор с Россией на основе декларации 1956 года, об этом рассказал Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре.

Встреча Путина и Абэ состоялась накануне «на полях» саммита АСЕАН в Сингапуре.

Российский лидер напомнил журналистам, что в середине 50-х годов СССР и Япония подписали декларацию, согласно которой Москва после заключения мирного договора готова предоставить японской стороне два южных острова Курильской гряды.

Однако президент России подчеркнул, что документ не разъясняет, на каком основании должна происходить передача территорий, а также под чьим суверенитетом останутся острова.

«Поскольку все это долго тянулось… Советский Союз тоже отказался от дальнейшего исполнения. Потом японцы попросили нас вернуться к обсуждению этих проблем в рамках этой декларации, но в ходе дискуссии центр тяжести сместился и отошел уже по сути дела от декларации 1956 года», — объяснил Владимир Путин.

По словам президента, обсуждение проблемы Курил требует дополнительной серьезной проработки ввиду пробелов в самой декларации.

«Там, в принципе, изложена только проблема, что СССР готов передать два острова южной части, но не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все — предмет серьезной проработки, тем более что когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась», — подчеркнул Путин.

Директор института политических исследований, политолог Сергей Марков разъяснил в интервью Федеральному агентству новостей, что стремление Японии восстановить некогда бывалое величие, вернув Курильские острова, не увенчается успехом.

Эксперт заявил, что Япония попросту не готова к тому, что острова действительно могут быть возвращены.

«Все-таки правительство страны должно в какой-то мере страдать, что ли, заботиться об интересующих территориях. Для Японии вопрос Курил — это форма восстановления былого величия. Однако какое же это величие, если эти острова находятся в России? Японское общественное сознание очень сильно травмировано, оно хочет восстановить самостоятельность, но это не получается», — рассказал Марков.

По словам собеседника ФАН, претензии Абэ по Курилам связаны с тем, что Японии не удается заявить о своем могуществе среди зарубежных коллег. Японская сторона находится под гнетом Соединенных Штатов, что крайне сковывает внешнеполитический курс японцев, подметил Марков.

«Япония хочет вернуть и усилить свою внешнюю оборону, поскольку США это не позволяют. Вашингтон контролирует все сферы политики Японии, превращая ее в несамостоятельное государство. Фактически возможности Токио восстановить суверенитет блокированы, — пояснил эксперт, добавив, что подобные неудачи преследуют правительство Абэ и в Азии. — Малые страны юго-восточной Азии очень хорошо помнят японскую оккупацию и хотят, чтобы Токио извинился и заплатил за результаты варварских действий во время Второй мировой войны».

Сергей Марков сравнил претензии Японии к России по поводу Курильских островов с безнадежной влюбленностью в подростковом возрасте, по его мнению, новые переговоры Токио с Москвой не сдвинут дело с мертвой точки.

«На самом деле, для рассмотрения позиции Японии нужны не политические эксперты, а психоаналитики-фрейдисты. Требования к России — сублимация невозможных политических амбиций по отношению к США и Китаю. Это все равно, что любовь подростка к кинозвезде — она не может быть удовлетворена, как бы кто ни старался. Точно так же не может быть достигнут компромисс по Курильским островам», — заявил политолог.

Вдобавок собеседник ФАН подчеркнул, что в вопросе Курил Россия будет поступать исходя из собственных национальных интересов, в то время как Японию социально-экономическая обстановка на островах совсем не интересует.