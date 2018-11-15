Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В претензиях Японии на Курилы нашли американский «след»

519
0 Оставить комментарий

Любовь подростка к кинозвезде: в РФ объяснили, почему новые попытки Токио отобрать Курилы безнадежны

Япония выразила активное желание вернуться к переговорам по статусу Курильских островов. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил о готовности Токио обсудить мирный договор с Россией на основе декларации 1956 года, об этом рассказал Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре.

Встреча Путина и Абэ состоялась накануне «на полях» саммита АСЕАН в Сингапуре.

Российский лидер напомнил журналистам, что в середине 50-х годов СССР и Япония подписали декларацию, согласно которой Москва после заключения мирного договора готова предоставить японской стороне два южных острова Курильской гряды.

Любовь подростка к кинозвезде: в РФ объяснили, почему новые попытки Токио отобрать Курилы безнадежны

Однако президент России подчеркнул, что документ не разъясняет, на каком основании должна происходить передача территорий, а также под чьим суверенитетом останутся острова.

«Поскольку все это долго тянулось… Советский Союз тоже отказался от дальнейшего исполнения. Потом японцы попросили нас вернуться к обсуждению этих проблем в рамках этой декларации, но в ходе дискуссии центр тяжести сместился и отошел уже по сути дела от декларации 1956 года», — объяснил Владимир Путин.

Любовь подростка к кинозвезде: в РФ объяснили, почему новые попытки Токио отобрать Курилы безнадежны

По словам президента, обсуждение проблемы Курил требует дополнительной серьезной проработки ввиду пробелов в самой декларации.

«Там, в принципе, изложена только проблема, что СССР готов передать два острова южной части, но не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все — предмет серьезной проработки, тем более что когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась», — подчеркнул Путин.

Любовь подростка к кинозвезде: в РФ объяснили, почему новые попытки Токио отобрать Курилы безнадежны

Директор института политических исследований, политолог Сергей Марков разъяснил в интервью Федеральному агентству новостей, что стремление Японии восстановить некогда бывалое величие, вернув Курильские острова, не увенчается успехом.

Эксперт заявил, что Япония попросту не готова к тому, что острова действительно могут быть возвращены.

 «Все-таки правительство страны должно в какой-то мере страдать, что ли, заботиться об интересующих территориях. Для Японии вопрос Курил — это форма восстановления былого величия. Однако какое же это величие, если эти острова находятся в России? Японское общественное сознание очень сильно травмировано, оно хочет восстановить самостоятельность, но это не получается», — рассказал Марков.

Любовь подростка к кинозвезде: в РФ объяснили, почему новые попытки Токио отобрать Курилы безнадежны

По словам собеседника ФАН, претензии Абэ по Курилам связаны с тем, что Японии не удается заявить о своем могуществе среди зарубежных коллег. Японская сторона находится под гнетом Соединенных Штатов, что крайне сковывает внешнеполитический курс японцев, подметил Марков.

«Япония хочет вернуть и усилить свою внешнюю оборону, поскольку США это не позволяют. Вашингтон контролирует все сферы политики Японии, превращая ее в несамостоятельное государство. Фактически возможности Токио восстановить суверенитет блокированы, — пояснил эксперт, добавив, что подобные неудачи преследуют правительство Абэ и в Азии. — Малые страны юго-восточной Азии очень хорошо помнят японскую оккупацию и хотят, чтобы Токио извинился и заплатил за результаты варварских действий во время Второй мировой войны».

Сергей Марков сравнил претензии Японии к России по поводу Курильских островов с безнадежной влюбленностью в подростковом возрасте, по его мнению, новые переговоры Токио с Москвой не сдвинут дело с мертвой точки.

«На самом деле, для рассмотрения позиции Японии нужны не политические эксперты, а психоаналитики-фрейдисты. Требования к России — сублимация невозможных политических амбиций по отношению к США и Китаю.

Это все равно, что любовь подростка к кинозвезде — она не может быть удовлетворена, как бы кто ни старался. Точно так же не может быть достигнут компромисс по Курильским островам», — заявил политолог.

Любовь подростка к кинозвезде: в РФ объяснили, почему новые попытки Токио отобрать Курилы безнадежны

Вдобавок собеседник ФАН подчеркнул, что в вопросе Курил Россия будет поступать исходя из собственных национальных интересов, в то время как Японию социально-экономическая обстановка на островах совсем не интересует.

«Они совсем не нужны японской экономике. Тем не менее японцам неоднократно говорили, что у них есть возможность получить острова.

Для этого нужно осуществить программы помощи России в модернизации, Токио на протяжении 10-15 лет должен быть ближайшим другом Москвы, и тогда наша страна сама подарит — по дружбе — эти острова. Однако Япония, увы, не в состоянии это сделать, поскольку им американцы запрещают сближаться с РФ», — резюмировал эксперт.

Автор: Ксения Ослопова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.