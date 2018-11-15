Роналду сделал предложение матери своего ребенка

Москва, 15 ноября. Португальский нападающий туринского «Ювентуса», один из самых известных спортсменов современности Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке, испанской модели Джорджине Родригес.

Избранница Роналду уже выбирает свадебное платье, пишет The Mirror. По информации издания, во время романтического ужина в Лондоне на левой руке Родригес было обручальное кольцо с бриллиантами от Cartier, которое девушка, заметив журналистов, попыталась спрятать.

Напомним, год назад Джорджина Родригес подарила Роналду дочь. Кроме того, у Роналду есть трое детей от двух суррогатных матерей.