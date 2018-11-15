Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: в ООН заявили, что у РФ, США и Иордании есть ключи для решения проблемы «Рукбана»

94
0 Оставить комментарий

Сирия: в ООН заявили, что у РФ, США и Иордании есть ключи для решения проблемы «Рукбана»

Москва, 15 ноября. Помощник спецпосланника ООН по Сирии в гуманитарной сфере Ян Эгеланн заявил, что у России, США и Иордании есть ключи для решения проблемы вокруг лагеря сирийских беженцев «Рукбан».

«Даже более важны встречи, которые сейчас у нас проходят с РФ, США и Иорданией​​​. У трех стран есть ключи для того, чтобы разблокировать эту ловушку, в которой сейчас находятся слишком много мирных жителей в «Рукбане», — сообщил Эгеланн в ходе пресс-конференции.

По словам помощника спецпосланника ООН, на территории лагеря есть беженцы, которые хотели бы попасть в районы, подконтрольные официальному Дамаску, но есть и те, кто хотел бы примкнуть к оппозиционерам.

Ранее ВС РФ сопроводили гуманитарный конвой ООН из Дамаска до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы Ат-Танфе. ООН доставила в лагерь сирийских беженцев 450 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, медикаменты и продовольственные товары.

Напомним, международная коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Вашингтон поддерживает боевиков на территории САР, тем самым препятствуя урегулированию в стране.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.