Москва, 15 ноября. Помощник спецпосланника ООН по Сирии в гуманитарной сфере Ян Эгеланн заявил, что у России, США и Иордании есть ключи для решения проблемы вокруг лагеря сирийских беженцев «Рукбан».

«Даже более важны встречи, которые сейчас у нас проходят с РФ, США и Иорданией​​​. У трех стран есть ключи для того, чтобы разблокировать эту ловушку, в которой сейчас находятся слишком много мирных жителей в «Рукбане», — сообщил Эгеланн в ходе пресс-конференции.

По словам помощника спецпосланника ООН, на территории лагеря есть беженцы, которые хотели бы попасть в районы, подконтрольные официальному Дамаску, но есть и те, кто хотел бы примкнуть к оппозиционерам.

Ранее ВС РФ сопроводили гуманитарный конвой ООН из Дамаска до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы Ат-Танфе. ООН доставила в лагерь сирийских беженцев 450 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, медикаменты и продовольственные товары.

Напомним, международная коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Вашингтон поддерживает боевиков на территории САР, тем самым препятствуя урегулированию в стране.