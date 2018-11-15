Живут по двойным стандартам: в Госдуме не удивились позиции НАТО по выборам в Донбассе
Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин прокомментировал позицию НАТО по выборам в ДНР и ЛНР. Всякое подобие объективности убито со стороны Запада, заявил парламентарий в интервью Федеральному агентству новостей. Ранее Североатлантический альянс выразил протест против состоявшихся выборов в Донбассе.
«НАТО есть дело до всего, в том числе и до выборов в Донбассе, — заявил депутат. — И конечно, они не упускают случая отпустить шпильку по поводу России, ее «неправильного» поведения. Потому что это мейнстрим западной политики».
По мнению парламентария, Россию такие заявления должны в меньшей степени интересовать.
«Потому что всякое подобие объективности окончательно убито со стороны Запада тем, что они, протестуя против выборов в Донбассе, совершенно не замечают бревна в глазу. Того, что поводом к выборам стало убийство лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко», — пояснил собеседник ФАН.
«Вот по этому поводу они в лучшем случае петитом пишут в своих статьях, если вообще упоминают, — прокомментировал Затулин. — Но разражаются притворным негодованием, что люди в Донбассе, видите ли, не хотят жить в обстановке чрезвычайщины, а выбирают себе представителей.
Неужели было бы лучше, если бы власть в Донбассе передавалась по наследству, задал риторический вопрос депутат.
«Пусть на это не надеются. Не надеются опустить людей ниже плинтуса. А они этого хотят! — уверен парламентарий. — Они же официально везде заявляют сегодня, что нужно распустить республики и т. д. А если эти республики не распускаются, то понятно, что во всем виновата Россия».
Затулин также отметил, что не стоит забывать о политике двойных стандартов, практикуемой Западом.
«Эти люди живут по двум стандартам: один для себя — демократия, выборы и так далее, а другой — для всех остальных. Поэтому обращать внимание на их слова незачем. На каждый чих не наплачешься», — подытожил он.
Напомним, что 11 ноября 2018 года в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик, а также депутатов местных народных советов.