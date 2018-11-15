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Генпрокуратура рассказала, сколько деликатесов ежемесячно съедал Цеповяз в колонии

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Генпрокуратура рассказала, сколько деликатесов ежемесячно съедал Цеповяз в колонии

Москва, 15 ноября. Участник банды Цапка Вячеслав Цеповяз ежемесячно получал сумку с продуктами на 60 тысяч рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, продукты покупал местный житель. За эти услуги он получал вознаграждение.

Как сообщает «Царьград» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры, мужчина покупал для преступника красную икру, готовые салаты, дорогостоящий сыр, колбасы и сырое куриное мясо. Кроме продуктов Цеповязу также передавали сотовые телефоны.

Напомним, ранее в Сети появились фотографии осужденного на 20 лет колонии участника кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза. На фотографиях он поедает деликатесы, которых нет в столовой колонии. После публикации фотографий ситуацией в колонии в Амурской области заинтересовалась Генпрокуратура, которая возбудила уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН России, сообщает Infox.ru.

Автор: Денис Коробейников
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