Смела, 15 ноября. Украинские власти приняли решение направить в город Смелу дополнительные наряды полиции, чтобы подавить так называемый «газовый бунт» местных жителей. В городе объявлен режим ЧП, силовики патрулируют на улицах днем и ночью.

«В связи с осложненной ситуацией, которая сложилась в городе Смела и с целью недопущения дестабилизации оперативной обстановки в город направлен приданные силы, которые будут нацелены на патрулирование улиц города, особенно в ночное время», — сообщает полиция Черкасской области.

Отметим, что помимо обычных стражей правопорядка на месте работают сотрудники полицейского спецподразделения, кинологи и взрывотехники.

Накануне жители Смелы вынесли к офису «Черкассыгаза» покрышки и начали их жечь в знак протеста против отключения отопления в городе. Распределительная компания не смогла обеспечить теплом дома, поскольку «Нафтогаз» отключил подачу топлива из-за долгов предприятия.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась в Кривом Роге (Днепропетровская область) и Херсоне. В среду мэр Смелы Алексей Цыбко предупредил украинские власти о бунте, который могут устроить замерзающие соотечественники.

После этого правительство Украины запретило «Нафтогазу» отключать газ теплоснабжающим компаниям в период отопительного сезона.

Как рассказал Федеральному агентству новостей киевский эксперт по энергетике Валентин Землянский, одной из причин срыва отопительного сезона стала блокада Донбасса. Из-за нее в страну перестал поступать антрацитный уголь, жизненно необходимый для котельных. Эксперт обратил внимание на то, что как минимум в двух городах Украины начались акции гражданского неповиновения.