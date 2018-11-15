Озвучены номинанты первой в России онлайн-премии «Самый ОК»

Москва, 15 ноября. Представители социальной сети «Одноклассники» назвали номинантов первой в России онлайн-премии «Самый ОК».

В «Одноклассниках» определили самые популярные у пользователей соцсети песни, фильмы, сериалы, шоу, трансляции, онлайн-концерты и блоги. Эксперты собирали данные о количестве просмотров и прослушиваний за текущий год.

Теперь пользователям соцсети предстоит выбрать самых лучших из вышедших в финал номинантов каждой из семи категорий. Проголосовать можно с помощью специального приложения до 10 декабря. Группы победителей первой в России онлайн-номинации получат специальную яркую отметку, которая выделит их в «Одноклассниках» среди других сообществ.

В категории «Фильм года» представлены «Временные трудности», «Движение вверх», «Тренер», «Гоголь. Вий», «Лед» и «Я худею». За звание «Сериал года» сражаются «Ищейка», «По ту сторону смерти», «Гранд», «Ивановы-Ивановы», «Полицейский с Рублевки» и «Улетный экипаж».

Самыми популярными шоу года в соцсети оказались «вДудь», «Вечерний Ургант», «Пацанки», «Замуж за Бузову», «Голос», «Ты супер». Пользователям «Одноклассников» теперь предстоит выбрать лучшее из них.

В номинации «Хит года» представлены также шесть кандидатов на приз — песня Полины Гагариной «Выше головы», композиция Егора Крида «Миллион алых роз», «Цвет настроения синий» в исполнении Филиппа Киркорова, трэк «SuperStar» от Светланы Лободы, а также «Медина» Jah Khalib и «Медуза» MATRANG.

Онлайн-концертом года могут стать «Алые паруса», концерт Дорожного радио, «Чартова дюжина», премия RU.TV, а также «Новая волна». Пользователям соцсети также предстоит отдать голос за одну из самых популярных прямых трансляций этого года — матч между «Барселой» и «Реалом» на чемпионате Испании по футболу, онлайн-экскурсии на жестовом языке #Музейвслух, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, свадьба принца Гарри и Меган Маркл, турнир по Dota 2 «The International 2018», а также бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора на UFC 229.

За звание «Блог года» поборются «Двое и алоэ», «ЛЕНТА LIFE», Ольга Дори, Евгений Кулик, «Прогулки по Москве c Александром Усольцевым», а также «Уютный ЗОЖ с Дмитрием Барковым».