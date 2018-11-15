Депутат Рады нашел неожиданное объяснение поддержки России Германией

Киев, 15 ноября. Депутат Верховной рады Олег Барна нашел неожиданное объяснение поддержки России Германией. По его мнению, во времена Второй мировой войны солдаты советской армии изнасиловали около 1,5 миллиона немок.

Сейчас дети этих женщин могут занимать высокие должности в современной Германии, считает украинский парламентарий. Именно так он объяснил «либеральное» отношение Берлина к Москве.

«Во время похода Красной армии на Берлин в 1944-1945 годах советские солдаты изнасиловали более 1,5 миллиона немок», — заявил Барна в эфире телеканала Obozrevatel.Ua.

В этом контексте, считает депутат, либерализма по отношению к России у Европы быть не может. Это, по его словам, «понимают» Польша, Украина и страны Балтии. При этом Барна заявил, что страны Европы должны «объединиться», чтобы противостоять «этому зверю» — России.

Отметим, что депутат Олег Барна уже неоднократно становился известен благодаря своим неоднозначным высказываниям. Ранее он нецензурно обругал одного из украинских репортеров за вопрос о «кнопкодавстве» в Раде.

До этого Барна заявлял, что «грохот бронетехники» Украины во время парада ко Дню независимости страны должен «вызвать землетрясение» в Кремле. В Госдуме ответили на заявление украинского парламентария.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин отмечал, что высказывание Барны можно оценить исключительно как бред.

«Бред сумасшедшего — по-другому это никак не назову», — сказал Швыткин.

Отметим, после госпереворота в Киеве в 2014 году новая украинская власть стала придерживаться антироссийской риторики. Киевские политики заявляют о некой «российской агрессии». В Москве неоднократно отмечали голословность этих обвинений и подчеркивали, что Россия не имеет никаких военных планов в отношении соседнего государства.