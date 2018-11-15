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Десятилетняя каратистка по пути на тренировку отбилась от насильника, опубликовано видео

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Десятилетняя каратистка по пути на тренировку отбилась от насильника, опубликовано видео

Красноярск, 15 ноября. Маленькая девочка отбилась от насильника по пути на тренировку по карате в Лесосибирске. Инцидент произошел во дворе школы, сообщили в региональном управлении СК РФ. Ведомство также опубликовало видео, которое демонстрирует, как смелый 10-летний ребенок сумел постоять за себя.

  

На кадрах видно, что девочке удалось поставить 43-летнему мужчине подсечку, после чего они некоторое время боролись в партере. Как уточнили в управлении Следственного комитета, каратистка оказала активное сопротивление, нанеся мужчине несколько ударов.

В какой-то момент в кадре появляется женщина, которая отвлекает насильника, и ребенку удается убежать, отмечает «Ридус». Злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело, пишет «Царьград».  

Автор: Федор Веснин
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