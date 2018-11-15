Донбасс сегодня: ВСУ «продвинулись» под Донецком, СБУ вербует переселенцев

Донбасс, 15 ноября. Интенсивность огня и количество обстрелов ДНР и ЛНР со стороны войск Киева возросли. СБУ использует иностранцев для вербовки жителей ЛНР. Украинские СМИ сообщили о продвижении ВСУ под Донецком. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Ситуация на линии соприкосновения украинских войск и армии Донецкой народной республики в минувшие сутки обострилась. Возросли плотность огня и количество провокаций и обстрелов со стороны ВСУ. На донецком направлении киевские силовики применяли зенитные установки, вооружения БТР и БМП, ручные противотанковые и автоматические гранатометы.

На горловском и мариупольском направлениях силы ДНР находились под минометным огнем противника, также были активно задействованы гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Всего по территории 11 населенных пунктов выпущено более 270 мин и гранат, режим прекращения огня нарушен ВСУ 19 раз.

В зоне ответственности армейского корпуса Луганской народной республики зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Марьевка и Первомайск. Основное вооружение — пушки БМП и гранатометы, также применялись 82-мм минометы.

Киев может признать похищение беспилотника ОБСЕ

К такому выводу по совокупности прямых и косвенных признаков пришли в оперативном командовании ДНР. Напомним, в среду ФАН сообщал о возможной причастности украинских войск к исчезновению беспилотника дальнего радиуса действия ОБСЕ 27 октября в зоне Операции объединенных сил (ООС).

После опубликования доказательств причастности Киева к исчезновению БПЛА, штаб ООС попытался снизить рост напряжения в отношениях с ОБСЕ. Министр обороны Виктор Муженко лично провел встречу с руководством миссии ОБСЕ, где акцентировал внимание на важности присутствия наблюдателей в Донбассе и гарантировал принятие всех необходимых мер для обеспечения деятельности иностранцев в зоне конфликта.

В ближайшее время, допускают в оборонном ведомстве ДНР, Киев может пойти на признание факта похищения пропавшего беспилотника под предлогом несогласованности полетных маршрутов и нарушения регламента миссии. В Донецке убеждены, что таким образом Киев пытается дисциплинировать ОБСЕ. Цель — заставить организацию заранее согласовывать с военным командованием все планы, маршруты и задачи, выполняемые иностранцами в зоне конфликта.

СБУ использует иностранцев для вербовки жителей ЛНР

Сотрудники иностранных благотворительных фондов, оказывающие помощь переселенцам с Донбасса, которые действуют в подконтрольном ВСУ городе Рубежное Луганской области, активно привлекаются Службой безопасности Украины для вербовки жителей ЛНР. Об этом сообщили в управлении Народной милиции республики.

Защитникам ЛНР известно минимум о трех случая. Например, сотрудники благотворительных организаций вербовали переселенцев, чьи родственники проживают на территории, контролируемой властями ЛНР. Запрашивалась информация о местах размещения воинских частей и объектов военной инфраструктуры, расположении органов власти и настроения граждан республики.

В ЛНР «потроллили» Киев

В оборонном ведомстве Луганской народной республики разоблачили дезинформацию украинского штаба силовой операции. Во вторник украинские военные заявили о гибели двух и ранении еще двоих служащих ВС ЛНР. В оперативном командовании республики уточнили, что за указанный украинской стороной период потерь в войсках республики не зафиксировано.

При этом военный спикер республики подполковник Андрей Марочко «потроллил» украинский штаб, заявив, что если свести все данные Киева о потерях республик за время всей войны, то они бы уже давно превысили численность населения республики.

Украинские войска продвинулись под Донецком

В четверг украинские средства массовой информации сообщили о продвижении украинских войск под столицей ДНР. По информации СМИ, военные продвинулись на 200 метров вперед в связи с «диверсионной активностью противника, постоянными обстрелами и для улучшения обзора». Снова сталкиваемся с интересной логикой по-украински, которая выражается тезисом «чем ближе к дулу вражеского автомата, тем безопаснее».

Стоит отметить, что данную информацию не подтверждают в оперативном командовании ДНР. Сами же украинские СМИ не дают никаких фактов — где, в каком районе, с какой стороны и так далее. Это несмотря на то, что в публикациях речь идет о том, что ВС ДНР в курсе данного продвижения и якобы усилили обстрелы. То есть для ДНР это не секрет, можно тогда и озвучить, с какой стороны продвинулись «воины света». Но такую информацию не приводят.

Не знают о продвижении и в самом штабе ООС или же просто молчат. Хотя, как правило, такие «победы» принято тиражировать с особым размахом.