New York Times рассказала о «грязных» атаках Facebook на конкурентов

Вашингтон, 15 ноября. Одна из ведущих американских газет New York Times опубликовала материал-расследование о методах, которые использует руководство социальной сети Facebook для решения кризисных ситуаций.

В статье фигурирует Шерил Сандберг. Она считается главным серым кардиналом корпорации, именно она, говорится в статье, принимает управленческие решения и порой даже не ставит в известность о своих действиях главу Facebook Марка Цукерберга. Кроме того, на ее плечах лежат вопросы, связанные с налаживанием связей с сенаторами, которые впоследствии лоббируют интересы соцсети и поддерживают «нужные» корпорации подзаконные акты.

В прошлом году республиканцы обвинили Facebook в цензуре и обструкции консервативно настроенных пользователей. Тогда, чтобы замять ситуацию, руководство социальной сети воспользовалось услугами PR-агентства, которое связывают с Республиканской партией. Такой же финт компания провернула, когда разразился скандал по поводу утечки личных данных пользователей.

«Чтобы замять шумиху вокруг утечек данных пользователей, истории с «вмешательством» и спасти падающие доверие и акции социальной сети, мы устроим информационную атаку на конкурентов — Google и Apple», — говорится в статье, перевод которой приводит «ПолитРоссия».

Для реализации замысла привлекли проплаченные ресурсы, которые в дальнейшем обвиняли Google и Apple во всех смертных грехах, отметила американская газета.

Позже была реализована спланированная атака на движения, которые выступали против социальной сети. Речь идет о «Свободе от Facebook» (Freedom from Facebook) и «Цвете перемен» (Color of Change). Пиар-отдел Facebook пытался раскрутить в СМИ историю с американским финансистом Джорджем Соросом, обвинив движения в ангажированности Соросом, якобы он их финансирует. Кроме того, пиарщики пытались через проплаченные публикации сделать так, чтобы еврейские общины поддержали Цукерберга и Сандберг, которых протестующие изобразили на баннерах в виде двуглавого осьминога, который своими щупальцами охватил всю планету.

Согласно расследованию, руководство Facebook способно сделать все возможное и невозможное, чтобы чистым выйти из воды, а конкурентов очернить, не брезгуя даже грязными методами. А если речь идет о прибыли и репутации, то оно с легкостью может забыть о своих политических пристрастиях.