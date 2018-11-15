Киевские власти придумали, как поделить деньги Януковича

Киев, 15 ноября. На заседании правительства Украины обсудили варианты раздела денежных средств, конфискованных у экс-президента Виктора Януковича. По итогам заседания на доработку были вынесены два документа.

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил направить 4 млрд грн, конфискованных у Януковича, на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Также Полторак считает, что необходимо направить 1 млрд грн на строительство военных объектов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить 2 млрд грн ипотечному учреждению на предоставление жилья полицейским на условиях финансового лизинга. Кроме того, Аваков предложил передать 125 млн грн спасателям на закупку пожарных машин. Еще 49 млн грн получит Госпогранслужба на закупку техники.

По итогам заседания, и.о. министра финансов Оксана Макарова сообщила, что окончательно решение о том, как будут разделены деньги Януковича, еще не принято. Были одобрены два документы, в них внесут доработки. После одобрения и подписания финального текста начнутся сами процедуры распределения средств, сообщает «Европейская правда».

Ранее Оболонский районный суд Киева вызвал Януковича на заседание 19 ноября для того, чтобы выступить с последним словом о «госизмене». В судебной повестке сообщается, что бывший президент сможет принять участие в заседании по видеосвзяи.

Напомним, новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота в 2014 году, вменяет Януковичу целый ряд уголовных дел. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Политик отрицает все обвинения, в связи с оказываемым давлением он покинул страну.