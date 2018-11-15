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«За профессиональные кадры надо бороться»: Дюмин отчитался о росте зарплат медиков

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«За профессиональные кадры надо бороться»: Дюмин отчитался о росте зарплат медиков

Тула, 15 ноября. Средняя зарплата медиков в Тульской области за год выросла более, чем на 10 тысяч рублей, заявил губернатор Алексей Дюмин во время ежегодного послания к депутатам областной Думы и жителям региона.

Губернатор отметил, что на ремонт и модернизацию больниц региона направлены 155 миллионов рублей. Первыми средства получат те медицинские учреждения, которые давно стоят в очереди.

Дюмин подчеркнул, что единовременные компенсационные выплаты медикам, которые приехали в село, врачам востребованных специальностей и фельдшерам скорой помощи будут сохранены. По данным губернатора, за этот год выросли зарплаты врачей по всем категориям основного медперсонала. Так, в прошлом году средняя зарплата тульского медика составляла 48 тысяч рублей, а в этом — уже 59 тысяч рублей.

«За профессиональные кадры надо бороться и использовать все инструменты, чтобы их удержать», — констатировал глава региона.

«За профессиональные кадры надо бороться»: Дюмин отчитался о росте зарплат медиков

Отдельное внимание он уделил работе тульских властей в онкологическом секторе.

«Организована система выявления ранних новообразований, — констатировал губернатор Тульской области. — Создается пять амбулаторных онкоцентров. Предусмотрено финансирование для приобретения необходимых препаратов. В следующем году 200 миллионов рублей выделяется на лекарства по этому профилю».

Автор: Катерина Иванова
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