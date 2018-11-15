Мэй заявила, что Британия выйдет из ЕС даже без соглашения по Brexit

Лондон, 15 ноября. Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких процедур, если соглашение по Brexit так и не будет подготовлено. Об этом в четверг заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Она попросила членов правительства «не пылить», а вернуться к обсуждению условий выхода страны из состава Евросоюза. При этом глава правительства исключила возможность проведения повторного референдума по Brexit.

«Я вынуждена разочаровать свою уважаемую коллегу. Долг парламентариев – выполнить волю народа, выраженную на референдуме, проведение которого они подавляющим большинством поддержали. Поэтому Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года», — подчеркнула Мэй, выступая в парламенте.

Ранее министр по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил о своей отставке. По словам чиновника, он не может согласиться на условия выхода Великобритании, которые предложила Тереза Мэй. Речь, в частности, шла о специальном нормативном режиме для Северной Ирландии, который регулировал вопросы торговли этого региона с ЕС. По мнению Рааба, он угрожает территориальной целостности государства.

Кроме того, по условиям подготовленного премьером соглашения Евросоюз получал право вето, что давало ему право заморозить процесс выхода Соединенного Королевства.

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев голосовали за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.