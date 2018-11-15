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Научно-образовательный центр мирового уровня может появиться в Кузбассе

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Научно-образовательный центр мирового уровня может появиться в Кузбассе

Кемерово, 15 ноября. Научно-образовательный центр мирового уровня может появиться в Кемеровской области.

В рамках нацпроекта под названием «Образование» будут построены 15 научно-образовательных центров мирового уровня на территории всей России, один из них может появиться на территории Кемеровской области.

Заявку необходимо подготовить до конца декабря текущего года и направить в Министерство науки и высшего образования РФ. Соответствующее поручение дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках заседания совета ректоров.

«Как показывает практика, готовить специалистов за пределами Кузбасса неэффективно, так как молодежь не возвращается. Поэтому нужно создать в регионе все условия для учебы и трудоустройства», — цитирует «Газета Кемерова» Цивилева.

Автор: Ксения Пудовкина
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