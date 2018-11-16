Сирия: торжественный прием в честь экс-посла России в САР прошел в Дамаске — видео ФАН

Дамаск, 16 ноября. Министерство иностранных дел Сирии провело торжественную церемонию прощания с послом РФ в САР Александром Кинщаком по случаю официального завершения его работы в Дамаске. Мероприятие прошло в отеле Four Seasons в столице республики.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте событий.

На прощании присутствовали представители правительств Алжира, Египта, Кореи, Венесуэлы, а также Палестины.

В рамках церемонии российский посол был удостоен сирийского ордена «за гражданские заслуги», продемонстрированные во время работы в дипломатическом представительстве РФ в САР. Таким образом, сирийское правительство выразило свое признание и благодарность.

Кинщак в свою очередь поблагодарил президента Сирии Башара Асада за плодотворное и конструктивное сотрудничество, а также за его исключительное отношение к посольству России.

Кроме того, Кинщак отметил победы, достигнутые двумя дружественными странами — Россией и Сирией — во время борьбы с террористическими организациями. Посол выразил надежду, что в будущем совместными усилиями им удастся победить и на политической арене.

В ходе своего выступления помощник министра иностранных дел Айман Сусан заявил, что Дамаск рад присутствию России в республики, это присутствие было необходимо для достижения сбалансированного мира. Он добавил, что РФ продемонстрировала глубокое понимание опасности угрозы международного терроризма. Сусан оценил работу Кинщака в налаживании отношений между Москвой и Дамаском.

Напомним, что 29 октября президент России Владимир Путин принял решение сменить посла РФ в САР. Вместо Александра Кинщака этот пост занял Александр Ефремов. Ранее Ефремов занимал должность посла России в Объединенных Арабских Эмиратах.