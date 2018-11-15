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ГП РФ рассказала, как Цеповяза перевели на облегченные условия содержания в колонии

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ГП РФ рассказала, как Цеповяза перевели на облегченные условия содержания в колонии

Москва, 15 ноября. Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз был необоснованно переведен на облегченные условия содержания в колонии. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, после прибытия Цеповяза в колонию он был формально признан лицом, склонным к организации провокаций и групповых эксцессов, так как являлся одним из лидеров преступного сообщества.

«Несмотря на это, он почему-то в июле 2016 года был переведен на облегченные условия пребывания в исправительном учреждении, безосновательно», — сказал Куренной.

Кроме того, Цеповяз подлежал профилактическому учету в колонии, чего также не было сделано. Куренной отметил, что исправительная колония в Амурской области, в которой отбывает срок Цеповяз, содержатся осужденные за тяжкие преступления, поэтому в учреждении действует особый режим.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии Цеповяза из колонии, на которых он в арестантской робе жарит шашлык, ест икру и крабов. Позднее в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году. В ведомстве также добавили, что в отношении сотрудников колонии, где содержится Цеповяз возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Автор: Артем Никулин
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