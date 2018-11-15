«Мы имеем полное право игнорировать решения ЕСПЧ»: Милонов разъяснил, почему Навальный останется без денег

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес решение в пользу блогера Алексея Навального, который подал в эту организацию иск против России за якобы допущенные в отношении него нарушения. На сайте ЕСПЧ сообщается, что Россия должна выплатить Навальному 63,7 тысяч евро за якобы незаконные задержания на митингах.

«Суд постановил, что РФ должна выплатить истцу 50 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро в качестве возмещения материального ущерба, а также 12653 евро для покрытия судебных издержек», — говорится в сообщении.

ЕСПЧ действует несамостоятельно, а явно по чьей-то указке, занимая позицию врагов России, и нынешнее решение носит абсолютно политический характер, считает член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

«В этом вопросе я согласен с позицией господина [председателя Следственного комитета Александра] Бастрыкина, который говорит, что в части законодательства мы должны руководствоваться наднациональным приматом, приматом международного права, но в том, что касается ЕСПЧ, это не так, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы взяли на себя обязательства соглашаться с решениями ЕСПЧ, когда нас пригасили участвовать в европейских организациях. Это был размен — да, мы признаем решения Европейского суда по правам человека, но также участвуем в формировании политики ЕСПЧ».

Однако, отметил парламентарий, из-за наложенных на Россию незаконных санкций, она не может влиять на те нормы, на которые опирается в своей работе ЕСПЧ.

«Это нарушает принцип равноправия и справедливости, и в этой ситуации мы, конечно, имеем полное право игнорировать решения ЕСПЧ, — подчеркнул Милонов. — Что касается так называемого дела «Навальный против России», то мы видим, что это решение сугубо политическое. Оно находится в ряду решений о блокировании участия России в различных международных организациях, это продолжение политики санкций, «наказания» нас за нашу суверенную позицию. А раз нет равноправного участия нашей страны в европейских органах, значит — нет уважения России к решениям ЕСПЧ, и Навальный останется без наших денег», — подчеркнул Виталий Милонов.

Эксперты также подчеркивают, что решение ЕСПЧ не просто незаконно, оно еще и несамостоятельно. Вердикт, скорее всего, принят под давлением определенных сих, которые пытаются не просто ограбить россиян на довольно значительную сумму, но и выгородить «своего человека». Поэтому тот факт, что Россия подобные решения справедливо игнорирует, вызывает понимание в российском обществе, отмечают политологи.

Напомним, в 2017 году ЕСПЧ также присудил Навальному компенсацию в 64 тысячи евро, но тогда в Страсбурге не нашли политического подтекста в задержаниях блогера за участие в несанкционированных акциях.