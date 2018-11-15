Россельхознадзор предупредил об «обвале» закупочных цен на молоко

Москва, 15 ноября. Россельхознадзор допускает обвал закупочных цен на «молочку» в апреле 2019 года, если молочная продукция не войдет в систему «Меркурий». Об этом рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

Как уточнил руководитель на совещании службы, посвященном вопросам экспорта животноводческой продукции, он уточнил, что речь идет именно о закупочных ценах. Он добавил, что, если в начале 2019 года молочная продукция не войдет в электронную систему прослеживаемости «Меркурий», то можно будет ожидать обвала цен на молочном рынке в России.

Данкверт уточнил, что без наведения порядка на молочным рынке, говорить о честной конкуренции невозможно.

Напомним, автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации грузов, отслеживания пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.